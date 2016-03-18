КНДР запустила вторую баллистическую ракету, которая могла взорваться в воздухе

КНДР в пятницу, 18 марта, вслед за первой баллистической ракетой запустила вторую. По предварительным данным, она разрушилась в воздухе, передает Лента.ру со ссылкой на «Ёнхап».

Первая ракета была выпущена около 05:55 из Сукчона на западе страны. Она пролетела порядка 800 километров и упала в воды Японского моря.

Через 22 минуты после первого старта южнокорейский радиолокатор зафиксировал еще одну ракету, выпущенную из того же места. Однако на высоте 17 километров радар потерял ее след.

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Чиновники заявили, что вторая ракета могла взорваться в воздухе, не достигнув цели.

Предположительно КНДР выпустила ракеты типа «Нодон», максимальная дальность которой 1300 километров. Это означает, что вся Южная Корея и часть Японии находится в зоне ее досягаемости.

«Нодон» в боеголовке может нести взрывчатку или отравляющее химическое вещество.

Ранее военные КНДР осуществили запуск ракет 10 марта. Были выпущены две ракеты малой дальности также в направлении Японского моря. Реактивные снаряды пролетели около 500 километров.

9 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что стране удалось уменьшить размер ядерных боеголовок, которые будут установлены на баллистические ракеты.

В регионе в настоящее время проходятмасштабные военные учения США и Южной Кореи. 7 марта Пхеньян заявил о готовности нанести превентивный ядерный удар в случае угрозы своей безопасности. КНДР также сообщила о наличии плана военной операции по «освобождению» Южной Кореи.

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7 февраля на орбиту была запущена межконтинентальная баллистическая ракета с северокорейским спутником Kwangmyongsong-4 («Яркая звезда-4»), предназначенным для слежения за Землей. В мировом сообществе это восприняли как нарушение резолюций Совбеза ООН, запрещающих КНДР испытания и пуски баллистических ракет.

После этого, а также в связи с очередными ядерными испытаниями Пхеньяна, 2 марта Совбез ООН принял против Северной Кореи новый пакет беспрецедентно жестких санкций.