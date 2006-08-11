Взрывчатка в банке от энергетического напитка

Американская телекомпания АВС сообщила имена трех лидеров группировки, планировавшей взрывы самолетов, выполняющих трансатлантических рейсов. Это – Рашид РАУФ, Мохаммед аль-ГАНДРА и Ахмед аль-ХАН. Все они арестованы британской полицией.

По данным телекомпании, которая ссылается на свои источники, двое из лидеров группировки недавно ездили в Пакистан и получили оттуда денежный перевод, возможно, для покупки авиабилетов для террористов-смертников, сообщает Газета.Ру .

По информации АВС, террористы планировали смешать компоненты для жидкой взрывчатки в банке от энергетического напитка. Взрыватель для такой бомбы на борту самолетов, вылетающих из Великобритании в США, должен был состоять из флеш-карты от одноразовой камеры. При этом в банке должно было быть двойное дно, где помещалась бы взрывчатка, а сверху нее – обычный напиток.

Террористы, планировавшие теракты на вылетающих из Лондона самолетах, не намеревались взрывать их в американских городах. Об этом заявил представитель министерства внутренней безопасности США Чарльз АЛЛЕН. «Города целями не были. Была попытка разрушить самолет с множеством пассажиров в воздухе», – сказал Ч.АЛЛЕН.

Как сообщает Reuters, британская полиция уточнила, что по делу о подготовке терактов в самолетах арестованы 24 человека. «В настоящее время все, кто был арестован в ходе ночной антитеррористической операции, находятся под стражей. Всего 24 человека», – говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Ранее говорилось о 21 задержанном.