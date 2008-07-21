В Китае произошли взрывы в двух городских автобусах: есть жертвы

На юго-западе Китая в городе Куньмин произошли взрывы в двух городских автобусах.

Как передает ИТАР-ТАСС, в результате взрывов два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Причиной взрывов в автобусах стали "взрывные устройства с часовым механизмом, умышленно заложенные под пассажирским сидением", сообщают китайские СМИ со ссылкой на источники в управлении общественной безопасности провинции Юньнань, где произошли инциденты.

"Местная полиция пришла к предварительному заключению, что оба взрыва, прогремевшие в автобусах на маршруте номер 54, были подготовлены умышленно", - сообщило агентство Синьхуа.

Первый взрыв прогремел в 07.10 по местному времени, второй последовал спустя час.

Полиция проводит расследование причин произошедшего.