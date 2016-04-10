В России разбился самолет

Начальник уральского аэроклуба ДОСААФ Виктор Илюхин и пилот-спортсмен Лариса Скоба разбились при крушении Як-52 в Челябинской области.

Об этом ТАСС сообщили в Челябинском областном аэроклубе.

"По предварительным данным, погиб талантливый летчик Виктор Илюхин и пилот-спортсмен Лариса Скоба. Сейчас в клубе работает прокуратура", - сказал специалист аэроклуба.

Ранее в областном управлении МЧС сообщили, что при крушении Як-52 под Копейском погибли два человека. Представители военно-следственного управления Центрального военного округа работают на месте происшествия.

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Ранее было получено сообщение о том, что самолет Як-52, выполнявший учебно-тренировочный полет, не вышел на связь и исчез с радаров в районе аэропорта Калачево Копейского городского округа. На место ЧП выехали спасатели. Как отметили в пресс-службе управления МЧС, из аэропорта Баландино вылетел поисково-спасательный самолет ФН-2. "Всего привлечено 62 человека и 28 единиц техники, в том числе 14 спасателей и четыре единицы техники МЧС", - уточнили в пресс-службе.

Самолет был найден в 8 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома Калачево города Копейска, откуда ранее вылетел. По данным специалиста аэродрома, погодные условия были благоприятные для полетов.