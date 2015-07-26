Видео падения легкомоторного самолета ЯК-52 в России
02:55, 26 июля 2015Мир
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В сети опубликовано видео крушения очередного российского самолета.
В России потерпел крушение легкомоторный самолет / 63.mchs.gov.ru
Опубликовано видео падения легкомоторного самолета ЯК-52, который потерпел крушение вчера, 25 июля, в Самарской области РФ.
Как сообщал УНИАН, два человека погибли.
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Напомним, 19 июля в России потерпел крушение седьмой с начала лета военный самолет.
Видео Игорь Коваленко
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