"Панамагейт": Кэмерон показал свои налоговые декларации на фоне скандала с офшорами

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Согласно обнародованным отчетам, которые охватывают шестилетний период, следует, что Кэмерон заплатил налоги в размере £75898 ($107198) на доход £200307 в 2014-2015 финансовом году - последнем, данные о котором опубликованы.

Из декларации следует, что £140522 из его дохода - это зарплата, еще £9834 - оплачиваемые расходы, а также арендная плата от его 50% доли в семейном доме в Лондоне (£46899) и проценты от сбережений (£3052).

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Как отмечает Reuters, Кэмерон опубликовал свои налоговые декларации, чтобы поставить точку в вопросах вокруг его личных финансов, которые стали подниматься после публикации расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), получившего название «панамские документы». В нем, в частности, упоминалось имя покойного отца британского премьера - Иена Кэмерона - которого уличили во владении офшорной компанией.

Ранее на этой неделе Кэмерон признался, что имел долю в офшорной компании своего отца. Однако, по его утверждению, он продал ее еще до того как стал премьер-министром.

Накануне в Лондоне прошла акция протеста с требование отставки Кэмерона с поста премьера.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

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Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.