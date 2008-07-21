Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по просьбе Грузии

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник внеочередное заседание в связи с обращением Грузии о нарушении ее воздушного пространства российскими ВВС, сообщила пресс-служба ООН.

Грузинская сторона обратилась в СБ ООН в связи с инцидентом 8 июля - пролетом военных самолетов РФ над зоной грузино-осетинского конфликта, что Тбилиси расценил как военную агрессию.

В письме постпредства Грузии при ООН на имя председателя СБ ООН содержится запрос о проведении срочного заседания Совета Безопасности для обсуждения вопроса "о нарушении ее воздушного пространства", которое "поставило под угрозу независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии".

Российские власти заявили, что самолеты ВВС РФ облетели зону грузино-осетинского конфликта для уточнения обстановки, так как была вероятность вторжения грузинских формирований. Цхинвали утверждает, что Россия своими действиями предотвратила войну Грузии с Южной Осетией. Заседание пройдет в закрытом режиме.

По словам вьетнамского дипломата, чья страна председательствует в июле в СБ ООН, в соответствии с процедурой Совет предоставит слово постоянному представителю Грузии при ООН. После этого сможет высказаться любой из членов СБ. Никакого официального заявления по итогам консультаций не ожидается, сказал дипломат.

В последнее время резко обострилась ситуация вокруг непризнанных самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, где произошла серия взрывов и перестрелок. Это будет уже второе внеочередное заседание Совета Безопасности по инициативе Грузии за последние два месяца. 29 мая СБ ООН рассмотрел по просьбе Грузии вопрос о сбитом 20 апреля над Абхазией беспилотнике, не приняв никаких документов.

Сейчас на рассмотрении членов СБ ООН находится внесенный Россией 8 июля проект резолюции, в которой выражается "глубокая обеспокоенность" недавними взрывами бомб в зоне грузино-абхазского конфликта и содержится призыв к обеим сторонам, в первую очередь к Тбилиси, взять на себя обязательство о неприменении силы.

Во времена СССР Южная Осетия имела статус автономной области в составе Грузии. В 1991 году первый президент страны Звиад Гамсахурдиа упразднил автономию, что привело к вооруженному конфликту между Тбилиси и Цхинвали, длившегося до 1992 года, в результате которого Грузия потеряла контроль над этой территорией, но не признала ее независимости. Мир в зоне конфликта поддерживает смешанный миротворческий контингент, состоящий из трех батальонов - российского, грузинского и северо-осетинского.

Органом урегулирования конфликта является Смешанная контрольная комиссия с сопредседателями от России, Грузии, Северной Осетии и Южной Осетии. В последнее время официальный Тбилиси ставит под сомнение работу в этом формате.