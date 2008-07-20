Почему Кондолизза Райс не хочет быть вице-президентом США

Госсекретарь США Кондолизза Райс вновь заявила, что не собирается выставлять свою кандидатуру на пост вице-президента США, подчеркнув при этом, что после ухода из госдепартамента она планирует написать книгу о внешней политике.

"Я свою роль выполнила. У меня остается шесть месяцев для рывка к финишу, и затем у меня есть другие дела, которыми я хочу заняться. Я хочу вернуться в Калифорнию, и я хочу написать серьезную книгу об американской внешней политике", - заявила Райс в интервью, показанном в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн.

Госсекретарь сообщила, что ее также очень интересует тема образования в США, в успехах которого она видит "корни нашей конкурентоспособности, корни нашей уверенности в себе и, как следствие, корни нашего международного лидерства".

"Я вернусь назад (в Калифорнию) и буду работать над проблемами такого рода, а для того, чтобы выйти на (политическую) сцену, наступит время для кого-то еще", - сказала глава внешнеполитического ведомства США.