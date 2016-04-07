В Аргентине президента проверяют на наличие офшоров

Речь идет о публикациях, основанных на утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Помимо Макри в них упоминались лидеры еще нескольких стран и их приближенные, в том числе президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко, передает Русская служба ВВС.

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В рамках расследования прокуратура уже отправила в суд запрос, в котором требует, чтобы национальные налоговые органы и антикоррупционное ведомство провели проверку и выяснили, действительно ли президент нарушил требование декларировать свои активы.