Офшорный скандал: Панама создает международную экспертную комиссию

Президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил о планах по созданию международной экспертной комиссии для повышения прозрачности финансовой системы страны, передает Руская служба ВВС.

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"Правительство Панамы через министерство иностранных дел создаст независимую комиссию из панамских и международных экспертов", - сказал Варела в телеобращении.

По его словам, экспертам предстоит изучить действующую практику и предложить меры, которые помогут повысить прозрачность финансовой и законодательной структуры.

"Мы не допустим, чтобы раздутая в СМИ ситуация определяла судьбу нашей страны. Мы привыкли обсуждать наше положение не через прессу, а в ходе серьезных диалогов", - заявил президент.

Как сообщалось, на прошлой неделе в распоряжении крупнейших мировых СМИ появились миллионы документов, в которых указывается, что канадская компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры.

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Во вторник генеральная прокуратура Панамы сообщила о готовности начать расследование случаев незаконного создания офшорных компаний, упомянутых в "панамских документах".