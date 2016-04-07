Путин признал целью операции в Сирии укрепление режима Асада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью российской военной кампании в Сирии является "укрепление легитимной власти".

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"Сказать, что там произошел коренной перелом - все таки об этом говорить рано. Но то, что мы выполнили свою задачу - это очевидно. А в чем заключалась наша задача? Наша задача заключалась прежде всего в том, чтобы укрепить государственность в Сирии и легитимные органы власти",- цитирует Путина ТАСС.

При этом он добавил, что считает результат кампании успешным: "И государственность укрепилась, сами структуры власти, и Вооруженные силы Сирийской Республики. Обратите внимание, после вывода значительной части нашей группировки сирийская армия продолжает активные наступательные операции и при нашей поддержке освобождает все новые и новые населенные пункты".

Как сообщал УНИАН, Россия начала выводить свои войска из Сирии 15 марта по приказу президента Владимира Путина. Он заявил, что российская армия в целом выполнила поставленные перед ней в Сирии задачи.

Однако некоторая часть российской авиации осталась в Сирии для бомбардировок, по утверждению министерства обороны РФ, позиций экстремистской группировки "Исламское государство". В частности в ведомстве рассказывали о поддержке операции по освобождению Пальмиры от исламистов.

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Операция РФ в Сирии началась 30 сентября прошлого года. В СМИ регулярно появлялись сообщения из разных источников о том, что российские военные в этой стране борются не столько с ИГИЛ, как планировалось, сколько с повстанцами против режима союзника Путина Башара Асада, которых тогда поддерживала коалиция во главе с США.