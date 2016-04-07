Полиция Неаполя водометами и слезоточивым газом разогнала противников премьера Италии
Полиция Неаполя применила слезоточивый газ и водометы в среду, 6 апреля, во время столкновений с демонстрантами против визита в город премьер-министра Италии Маттео Ренци.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Reuters.
Ренци, прибывший в третий по величине город Италии, чтобы обсудить планы городского развития бывшей промышленной зоны, был встречен группой 1,5 тыс. человек, некоторые из которых бросали фейерверки и камни.
Участники акции, которые выступают против планов перепланировки, не согласованной с общественностью, размахивали гигантского размера моделями премьера в виде Пиноккио и скандировали "Ренци, иди домой".
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В ходе столкновений четверо сотрудников полиции получили легкие ранения, сообщают местные СМИ.
Как отмечается, левоцентристская Демократическая партия Ренци остается наиболее популярной партией Италии, хотя его личные рейтинги заметно упали в течение последнего года.