Полиция Неаполя водометами и слезоточивым газом разогнала противников премьера Италии

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Reuters.

Ренци, прибывший в третий по величине город Италии, чтобы обсудить планы городского развития бывшей промышленной зоны, был встречен группой 1,5 тыс. человек, некоторые из которых бросали фейерверки и камни.

Участники акции, которые выступают против планов перепланировки, не согласованной с общественностью, размахивали гигантского размера моделями премьера в виде Пиноккио и скандировали "Ренци, иди домой".

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В ходе столкновений четверо сотрудников полиции получили легкие ранения, сообщают местные СМИ.

Как отмечается, левоцентристская Демократическая партия Ренци остается наиболее популярной партией Италии, хотя его личные рейтинги заметно упали в течение последнего года.