The Guardian: Mossack Fonseca сотрудничала с фирмой из КНДР, связанной с ядерной программой

По данным издания, в обнародованных документах указывается, что британский банкир Найджел Коуи вместе с высокопоставленным северокорейским чиновником Ким Чол Саном в 2006 году зарегистрировали на Виргинских островах компанию DCB Finance, которая могла быть использована режимом Пхеньяна, чтобы продавать оружие и расширять свою программу ядерных вооружений.

При этом The Guardian сообщает, что Mossack Fonseca оказала помощь DCB Finance в процессе регистрации, а сама компания была создана банком Daedong Credit Bank. В 2013 году США включили этот банк и дочернюю компанию в санкционный список из-за высокой вероятности их участия в реализации ядерной и ракетной программ КНДР.

При этом издание отмечает, что Mossack Fonseca могла и не знать, что DCB Finance имеет отношение к КНДР, хотя эту связь можно было достаточно легко подтвердить.

Отмечается, что только в 2010 году панамская юрфирма поняла, что она имела дело с северокорейской компанией, и после этого ушла с должности ее консультанта.

В свою очередь Коуи утверждает, что DCB Finance вела полностью легальный бизнес и что ему неизвестно о каких-либо незаконных сделках.

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Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.

Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы. Документы показывают, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В свою очередь сама юрфирма Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить подлинность опубликованных документов, и назвала действия журналистов преступлением.