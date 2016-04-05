Власти Панамы обещают "нулевую толерантность" к нелегальной финансовой деятельности - BBC
Президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил, что его правительство будет проявлять "нулевую толерантность" к нелегальной финансовой деятельности.
Выступая на пресс-конференции, господин Варела заявил, что Панама является открытой страной, и что он готов энергично, как он выразился, сотрудничать с любым судебным расследованием в любой стране, передает BBC Украина.
Он также добавил, что со времен его прихода к власти почти два года назад его правительство осуществило ряд шагов по тому, чтобы укрепить финансовую систему страны и сделать ее более прозрачной.
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Авторы расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), утверждают, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы разных государств, а также много известных компаний и людей.
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