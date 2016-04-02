Брюссельский аэропорт заработает 3 апреля
22:23, 02 апреля 2016Мир
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Пока работа "Завентема" будет восстановлена лишь частично.
Брюссельский аэропорт заработает 3 апреля / rtbf.be
Брюссельский аэропорт "Завентем" частично восстановит свою работу завтра, 3 апреля. Об этом сообщил его исполнительный директор Арно Фейст, передает Reuters.
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"Завтра, в воскресенье, Брюссельский аэропорт частично заработает", - сказал Фейст на пресс-конференции.
Взрывы, произошедшие 22 марта в аэропорту Завентем и на станции метро "Маальбек", унесли 35 жизней, около 300 человек получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападения на Париж и Брюссель взяла на себятеррористическая группировка "Исламское государство".
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