США и Китай договорились бороться с контрабандой ядерных материалов

Об этом говорится в заявлении двух стран, опубликованном на открытии саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, передает Русская служба Би-Би-Си.

Пекин также согласился перейти на использование низкообогащенного урана в миниатюрном реакторе-источнике нейтронов в университете Шэньчжэнь, а также в реакторах в Гане и Нигерии.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент США Барак Обама перед началом саммита по ядерной безопасности призвал Россию выполнять все условия договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).