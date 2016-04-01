США и Китай договорились бороться с контрабандой ядерных материалов
02:29, 01 апреля 2016Мир
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Китай и США договорились о сотрудничестве в расследовании случаев контрабанды ядерных материалов и пресечении попыток незаконного вывоза этих материалов.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении двух стран, опубликованном на открытии саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, передает Русская служба Би-Би-Си.
Пекин также согласился перейти на использование низкообогащенного урана в миниатюрном реакторе-источнике нейтронов в университете Шэньчжэнь, а также в реакторах в Гане и Нигерии.
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Как сообщал УНИАН ранее, президент США Барак Обама перед началом саммита по ядерной безопасности призвал Россию выполнять все условия договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
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