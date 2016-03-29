В Германии за последние 15 лет предупредили 11 терактов

Об этом во вторник, 29 марта, сказал руководитель Федерального управления уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх в эфире радиостанции Bayerischer Rundfunk, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, этому способствовала "не только удача, но и хорошее взаимодействие служб безопасности".

Мюнх отметил значительную опасность совершения терактов в Германии особенно на фоне значительного количества боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока в Европу. "Мы можем констатировать, что Европа, а таким образом и Германия, находятся под прицелом исламистского терроризма, поэтому из-за этого мы исходим из повышенного уровня опасности совершения теракта здесь в Германии", - подчеркнул глава ведомства.

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На сегодня немецкие правоохранители располагают информацией о 470 человек, которые составляют террористическую угрозу. К ним относятся исламисты, кототрые присоединялись к таким экстремистским организациям, как "Исламское государство", и получили боевой опыт в Сирии и Ираке, а затем вернулись в Германию. "Количество (таких лиц - УНИАН) значительно выросло за последние годы", - добавил Мюнх.

"Мы исходим из того, что в некоторых из этих преступников руки в крови, но часто нам не удается этого доказать", - заявил генпрокурор Германии Петер Франк изданию Süddeutsche Zeitung. По его словам, достаточно проблемным является сбор доказательств в горячих точках, таких как Сирии или Ираке. "Впрочем, часто у нас складывается впечатление, что эти люди в Сирии занимались не только охраной или подготовкой, но и были многократными участниками нанесения телесных повреждений, убийств и терактов с использованием взрывчатки", - признал Франк.

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