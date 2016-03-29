Обама о свободе слова: "В отличие от тебя, Владимир, я не редактирую статьи до публикации"

В ходе того разговора, Барак Обама высказал предположение, что российский президент полностью контролирует СМИ в своей стране, передает "Голос Америки".

Президент США упомянул об этом эпизоде в Вашингтоне на церемонии вручения Тонеровской премии за выдающиеся достижения в политической журналистике за 2015 год.

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"Некоторое время назад у меня был обстоятельный разговор с президентом Путиным об Украине и Сирии, – сказал Барак Обама. – Он прочитал статью Джеффа Голдберга в журнале Atlantic о моей внешнеполитической доктрине. И он сказал: “Я не согласен с некоторыми вещами, которые вы там сказали”".

Барак Обама сказал, что, хотя его цитаты в статье были приведены верно, некоторые моменты публикации, "возможно, не в полной мере отражали все нюансы моих соображений по конкретной теме, которую поднимал президент Путин".

"Я указал ему, что, конечно же, в отличие от тебя, Владимир, я не редактирую статьи до их публикации", – сказал Барак Обама.

В интервью по широкому кругу вопросов, опубликованном в середине марта, президент США сказал, что Россия продемонстрировала слабость, когда вторгалась в Украину и направляла своих военных в Сирию. "Реальная сила означает, что вы можете получить то, что вам нужно, не прибегая к насилию", – отметил он.

В своем выступлении президент не уточнил, какая часть интервью обсуждалась с российским президентом.

Белый дом сообщал, что лидеры США и России разговаривали по телефону 15 марта. В ходе этого разговора обсуждалось сделанное президентом РФ объявление о частичном выводе российских войск из Сирии и ситуация в Украине.