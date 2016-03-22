Обама: международная коалиция продолжит преследовать "Исламское государство" - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

"Мы планируем преследовать их", - заявил американский лидер во время своего выступления на Кубе.

Он также отметил, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для того, чтобы найти ответственных за взрывы в Брюсселе, которые произошли во вторник.

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"Мы должны объединиться, независимо от национальности, расы или лиц в борьбе против терроризма", - цитирует Барака Обаму его пресс-служба.