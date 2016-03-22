Обама: международная коалиция продолжит преследовать "Исламское государство" - BBC
22:51, 22 марта 2016Мир
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Президент США Барак Обама заявил, что международная коалиция во главе с США будет продолжать преследовать "Исламское государство" в Ираке и Сирии, несмотря на совершенные нападения в Брюсселе.
REUTERS
Об этом сообщает BBC Украина.
"Мы планируем преследовать их", - заявил американский лидер во время своего выступления на Кубе.
Он также отметил, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для того, чтобы найти ответственных за взрывы в Брюсселе, которые произошли во вторник.
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"Мы должны объединиться, независимо от национальности, расы или лиц в борьбе против терроризма", - цитирует Барака Обаму его пресс-служба.
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