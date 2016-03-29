США выделили ЕС еще 20 миллионов долларов на преодоление миграционного кризиса

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает РБК-Украина.

Согласно сообщению, помощь будет выделена в дополнение к уже выделенным 44 млн долларов, которые Соединенные Штаты передали с начала миграционного кризиса в прошлом году.

"Средства позволят оказать неотложную и жизненно важную помощь для беженцев и мигрантов, поддержать создание адекватной процедуры приема и управления, усилить мониторинг защиты, оказать помощь органам идентификации и регистрации новых поступлений, активизировать консультации для вновь прибывших и т.п", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что после закрытия так называемого "балканского маршрута" через Македонию, Сербию и Хорватию в Австрию и государства Северной Европы беженцы нашли альтернативные пути проникновения в Европу.