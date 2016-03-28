В Пакистане в рамках расследования теракта задержали полсотни человек - СМИ
20:55, 28 марта 2016Мир
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На совещании военного командования принято решение о проведении масштабной антитеррористической операции в провинции Пенджаб, где накануне был совершен теракт.
REUTERS
50 человек задержаны в Пакистане в рамках расследования теракта в Лахоре. В ходе обысков следователи обнаружили оружие и боеприпасы, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на агентство EFE.
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Кроме того, на совещании военного командования принято решение о проведении масштабной антитеррористической операции в провинции Пенджаб, где накануне был совершен теракт. В ней будут задействованы сухопутные и внутренние войска.
Напомним, в результате произошедшего накануне взрыва в Лахоре погибли 72 человека, несколько сотен ранены. Ответственность за теракт взяли на себя пакистанские талибы.
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