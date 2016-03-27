"Теракты в Париже ничему не научили европейцев": Боевики ИГ опубликовали очередное видео казни заложника

Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала ролик с обращением одного из боевиков, одного из организаторов группы Sharia4Belgium Хишама Шаиба с угрозами новых терактов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание De Standaard.

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Видео начинается с предупреждения на французском языке, что теракты в Брюсселе были лишь "прелюдией".

Затем на видео появляется Хишам Шаиб, который находится на городской улице, вероятно, это Ракка.

"С этим сообщением я хочу обратиться к народу Бельгии, бельгийскому правительству, всему миру и всей коалиции, которая борется против Исламского государства" - говорит он.

Затем боевик вспоминает об ударах коалиции.

"Как вы все хорошо знаете, вы прибыли сюда ежедневно бомбить нас вашими F-16. Вопрос в том, принесло ли это вам что-то. Несмотря на ежедневные атаки, мусульмане здесь живут счастливо. Одна атака на вас, и вы живете в страхе, повысив уровень угрозы до максимума" - заявляет террорист.

При этом он заявил, что теракты в Париже якобы ничему не научили европейцев.

"Пока вы будете убивать мусульман своими F-16, мы будем убивать ваших людей", - сказал Хашам Шаиб.

В конце видео он двумя выстрелами убивает пленного, приговаривая, что "борьба в ваших странах будет продолжаться".

Как сообщалось, 22 марта около 8 утра в аэропорту Брюсселя прозвучало два мощных взрыва. Позднее в Брюсселе прогремел взрыв у станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями ЕС.

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В результате терактов в Брюсселе 22 марта погиб 31 человек, еще 316 ранены.

По предварительным данным, в результате терактов погибли или получили ранения граждане более 40 стран.

Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство".