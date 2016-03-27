СМИ узнали о планах "Исламского государства" организовать теракты в США

Заявление главаря, имя которого не приводится, опубликовано в "Твиттере" портала Israel Breaking. По его словам, теракт в США - это вопрос времени, передает Lenta.ru.

Читайте такжеСША предложили Бельгии помощь с обменом информацией по терактам25 марта в Сирии в результате операции, проведенной международной коалицией во главе с США, был убит второй по значимости лидер исламистов. По предварительным данным, речь идет о религиозном лидере Хаджи Имаме, настоящее имя которого Абд ар-Рахман Мустафа аль-Кадули.

15 марта в Белом доме сообщили о смерти одного из главарей "Исламского государства" Тархана Батирашвили, также известного как Абу Умара аш-Шишани. По словам чиновников, боевик был ранен в результате американского авиаудара и впоследствии скончался.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе прогремели 3 взрыва, 2 из которых - в международном аэропорту и один на станции метро. Жертвами серии терактов стали более 30 человек, еще 300 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".