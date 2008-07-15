В Греции произошло землетрясение в 6,3 балла

В Греции близ острова Родос произошло землетрясение. Афинский Геодинамический институт зафиксировал его в 6:26 по утра по местному времени - с магнитудой приблизительно 6,3 балла по шкале Рихтера.

Как передает NEWSru, эпицентр находился неподалеку от острова Родос, на юго-востоке Эгейского моря, в 275 милях южнее Афин. Землетрясение также ощущалось на полуострове Пелопоннес, на острове Кипр, и на турецких островах в Эгейском море.

Греческие СМИ сообщили, что погибла 56-летняя женщина. Она поскользнулась и упала, когда в спешке выбегала из своего дома.

Представители местных властей Греции сообщают, что землетрясение действительно было сильным, но никаких данных о серьезных разрушениях пока не поступило. Однако жители и туристы в панике покидали дома и отели. Спасательные службы подняты по тревоге.