ВМФ России усилит контроль за севером Норвегии

Военно-морской флот России возобновил присутствие боевых кораблей Северного флота в арктических районах, включая территорию около архипелага Шпицберген, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу информации и общественных связей флота.

По информации службы, в настоящее время в район прибыл большой противолодочный корабль "Североморск", а с 17 июля в районе будет находиться ракетный крейсер "Маршал Устинов". Как отмечается, периодические заходы боевых кораблей Северного флота в арктические районы будут осуществляться с необходимой регулярностью в строгом соответствии с международным правом.

Решение о возобновлении присутствия ВМФ России в районе Шпицбергена было принято в связи с тем, что Норвегия объявила территорию вокруг архипелага зоной своей исключительной экономической деятельности и мешает работать там российским рыбакам. В апреле 2008 года глава Госкомрыболовства РФ Андрей Крайний обратился к командованию ВМФ с просьбой оказать поддержку российским рыбакам.

Шпицберген - самая северная часть Норвегии, однако имеет особый статус - хозяйственную деятельность на архипелаге осуществляют Норвегия и Россия. Согласно договору от 1920 года подписавшие его страны (на сегодня больше 40) имеют равные права на добычу природных ресурсов.

В г. Баренцбург на Шпицбергене находится консульство Российской Федерации и российская угольная шахта.