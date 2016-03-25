В Брюсселе задержали 6 подозреваемых по делу о недавних терактах

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру.

"Бельгийская полиция задержала шесть человек в рамках расследования террористических атак "Исламского государства" в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Рейды прошли в коммунах Жетте и Скарбек, дальнейшее решение относительно задержнанных будет принято в пятницу.

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Напомним, взрывы в аэропорту Брюсселя произошли во вторник рано утром. За ними произошел взрыв на станции метро в центре города. Всего в результате трех взрывов погибли более 30 человек, более 300 получили ранения.

Атаку власти страны квалифицировали как теракт. Все три взрыва осуществили смертники. Их личности уже установлены. В настоящее время полиция ищет их вероятных сообщников.