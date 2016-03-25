В Брюсселе задержали 6 подозреваемых по делу о недавних терактах
В Брюсселе полиция в результате спецоперации задержала шесть человек в рамках расследования недавних терактов в столице Бельгии. Также, одно лицо задержано в Париже.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру.
"Бельгийская полиция задержала шесть человек в рамках расследования террористических атак "Исламского государства" в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Рейды прошли в коммунах Жетте и Скарбек, дальнейшее решение относительно задержнанных будет принято в пятницу.
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Напомним, взрывы в аэропорту Брюсселя произошли во вторник рано утром. За ними произошел взрыв на станции метро в центре города. Всего в результате трех взрывов погибли более 30 человек, более 300 получили ранения.
Атаку власти страны квалифицировали как теракт. Все три взрыва осуществили смертники. Их личности уже установлены. В настоящее время полиция ищет их вероятных сообщников.