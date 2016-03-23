В Брюсселе в результате взрывов число пострадавших увеличилось до 300 человек
В результате терактов в Брюсселе, которые произошли 22 марта, по последним данным пострадали 300 человек, 150 из них до сих пор находятся в больницах.
Об этом заявила министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Soir. По словам министра, 61 человек, который был ранен во время взрывов, находится в реанимации. Кроме того, четверо пострадавших до сих пор не идентифицированы из-за того, что находятся в коме.
Наиболее распространенные травмы – это ожоги и поражения металлическими осколками. Раненые проходят лечение в нескольких больницах, расположенных в девяти бельгийских провинциях.
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Количество погибших на данный момент остается неизменным – 31 человек. Количество раненых ранее составляло 260 человек.
Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя произошло два мощных взрыва. Позже - на станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями Евросоюза.
По предварительным данным, в результате терактов погибли или получили ранения граждане более 40 стран.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".