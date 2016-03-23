В Брюсселе в результате взрывов число пострадавших увеличилось до 300 человек

Об этом заявила министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Soir. По словам министра, 61 человек, который был ранен во время взрывов, находится в реанимации. Кроме того, четверо пострадавших до сих пор не идентифицированы из-за того, что находятся в коме.

Наиболее распространенные травмы – это ожоги и поражения металлическими осколками. Раненые проходят лечение в нескольких больницах, расположенных в девяти бельгийских провинциях.

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Количество погибших на данный момент остается неизменным – 31 человек. Количество раненых ранее составляло 260 человек.

Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя произошло два мощных взрыва. Позже - на станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями Евросоюза.

По предварительным данным, в результате терактов погибли или получили ранения граждане более 40 стран.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".