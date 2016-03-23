СМИ: Международный аэропорт Брюсселя будет закрыт 25 марта
21:18, 23 марта 2016Мир
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Международный аэропорт Брюсселя будет закрыт в пятницу, 25 марта.
REUTERS
Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
Эту информацию подтвердили в аэропорту.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Брюсселя не будет принимать и отправлять рейсы 23 и 24 марта.
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Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва — два в аэропорту и один в метро. По официальным данным, при взрывах в столице погибли 32 человека, еще 270 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
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