СМИ: Международный аэропорт Брюсселя будет закрыт 25 марта

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Эту информацию подтвердили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Брюсселя не будет принимать и отправлять рейсы 23 и 24 марта.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва — два в аэропорту и один в метро. По официальным данным, при взрывах в столице погибли 32 человека, еще 270 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».