Полиция Брюсселя назвала имя третьего террориста (фото)

Как заявил представитель правоохранительных органов, 25-летний Наджим Лашрауи был объявлен в розыск еще в понедельник, 21 марта. Следы его ДНК были обнаружены в квартире, которую использовали исламисты, совершившие теракты в Париже 13 ноября 2015 года, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на бельгийскую газету DH.

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Как сообщал УНИАН, ранее бельгийская полиция идентифицировала двух предполагаемых террористов, совершили двойной теракт в брюссельском аэропорту. Смертниками, взорвавшими бомбы, оказались два брата, находившиеся в розыске - Халид и Брахим Эль-Бакрауи.

Напомним, 22 марта в Брюсселе случилась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.

Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека, около 200 ранены.