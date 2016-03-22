Взрывы в Брюсселе: полиция обнаружила новую бомбу, химические вещества и флаг ИГИЛ

Об этом заявил федеральный прокурор Бельгии Федерик ван Леув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

По его словам, во время обыска в районе Схарбек была найдена бомба, наполненная гвоздями. Похожие бомбы использовали сегодня террористы во время нападения в аэропорту и на станции метро.

Также, по информации прокуратуры, в квартире нашли химические вещества и флаг ИГИЛ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.