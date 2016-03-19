Пентагон впервые подтвердил вывод большинства российских ударных самолетов из Сирии

Об этом сообщили американские военные, передает Радио Свобода.

"У них еще есть вертолеты и некоторые транспортные самолеты. Но большинство российских ударных самолетов покинули Сирию", – подтвердил полковник Патрик Райдер, представитель Центрального командования США.

Это первое со стороны США подтверждение, что Россия выполняет принятое 14 марта президентом Владимиром Путиным решение вывести большую часть российских сил из Сирии. Американские чиновники ранее высказывали скептицизм относительно неожиданного плана вывода, некоторые наблюдатели продолжают настаивать, что Россия не завершает военную кампанию в Сирии.

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Несмотря на прекращение боевой деятельности на севере Сирии, в районе древнего города Пальмира на юге страны российские самолеты продолжали вылеты. Российские военные заявляют, что самолеты совершают около 25 боевых вылетов в день, чтобы помочь сирийским силам отбить Пальмиру у группировки "Исламское государство".