В ЕС отреагировали на начало вывода путинских войск из Сирии (видео)

Об этом заявила официальный представитель верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини Кэтрин Рей, комментируя решение Путина вывести войска из Сирии.

Соответствующая видеозапись с ее комментарием размещена в Twitter ЕК.

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"Возобновление сирийских переговоров (в Женеве - Ред.) является позитивным шагом. Любой шаг, который способствует деэскалации насилия в Сирии, является очень важным и может укрепить усилия ООН в поиске политического решения", - говорится в сообщении.

.@CatherineEUspox: The resumption of intra-Syrian talks on 14 March in Geneva is a positive step. Watch ➡️ https://t.co/L1gSRde3bh — European Commission (@EU_Commission) March 15, 2016

Напомним, вечером 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта.

Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.