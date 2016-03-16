СМИ: Курды могут объявить о федерализации на севере Сирии

Об этом заявил официальный представитель партии сирийских курдов «Демократический союз» Наваф Халиль в телефонном интервью Associated Press.

По его словам, партия намерена создать «модель федерализации, возможной для всей Сирии». В северном регионе Сирии будут представлены как курды, так и туркоманы и арабы, отметил Халиль.

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Провозглашение федерации на севере Сирии планируется в среду по итогам курдской конференции в городе Рмейлан, пишет AP.

Ранее представитель партии сирийских курдов в Москве Абд Салам Али рассказал «РИА Новости» о предстоящем провозглашении федерации. «Буквально на днях, возможно сегодня, самоуправления трех курдских кантонов на севере страны провозгласят создание федерации», — сообщил он.

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По словам Абда Салама Али, этот шаг станет ответом на неприглашение курдов к участию в межсирийских переговорах в Женеве. При этом он подчеркнул, что регион не будет отсоединен, а останется в составе Сирии. Сирийские курды рассчитывают, что их пример «будет полезен для остальных национальностей и религий, населяющих Сирию»: «Наш опыт может быть полезен для алавитов и суннитов. Возможно, именно в этом ключ к миру в нашей стране».

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Глава представителей сирийского Курдистана в Москве Роди Осман подтвердил «РИА Новости», что провозглашение федерации является ответом на то, что сирийские курды не были приглашены на межсирийские переговоры. «Сейчас в Женеве идет второй раунд межсирийских переговоров, однако сирийские курды к участию в них не приглашены. Это означает, что будущее Сирии и сирийского общества решается без курдов. Нас, по сути, толкают обратно в консервативную устаревшую систему, которая нас не устраивает», - объяснил Осман.

«В этой связи мы видим один выход - провозгласить создание федерации. Это будет отвечать интересам не только курдов, но и арабов, турок, ассирийцев, чеченцев, туркменов - всех элементов многонационального общества Сирии», - считает он.

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Курды не получили приглашения на межсирийские переговоры в Женеву ни в январе, ни в марте 2016 года. Против их участия выступает Турция, которая расценивает курдские формирования как террористические организации. Москва и Вашингтон, между тем, призывали допустить курдов до переговоров. 13 марта глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США, как и России, не удается убедить Анкару в необходимости участия курдов в сирийских переговорах в Женеве.