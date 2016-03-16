Клинтон во вторник на предварительных выборах в США победила в пяти штатах

Как сообщает CNN, 15 марта в пяти штатах США состоялись праймериз.

В штате Огайо Клинтон победила, набрав 676 тыс. 597 голосов (56,5%). Ее единственный оппонент, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс набрал 511 тыс. 903 голосов (42,7%).

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В штате Флорида Клинтон победила, получив 1 млн 094 тыс. 289 голосов (64,5%). Сандерс набрал 564 тыс. 564 голосов.

В штате Северная Каролина Клинтон также победила, набрав 616 тыс. 346 голосов (54,6%). Сандерс получил 460 тыс. 291 голосов (40,8%).

В штате Иллинойс Клинтон набрала 1 млн 002 тыс. 832 голосов (50,5%). Сандерс набрал 968 тыс. 227 голосов (48,7%).

В штате Миссури Клинтон победила с небольшой разницей, получив 310 тыс. 602 голосов (49,6%), в то время как Сандерс набрал 309 тыс. 071 голос (49,4%).

Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоятся 8 ноября.