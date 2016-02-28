Клинтон победила на первичных выборах в Южной Каролине
02:35, 28 февраля 2016Мир
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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - поздравил ее с успехом, признав, таким образом, свое поражение.
REUTERS
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон одержала победу на первичных выборах, проводившихся в субботу Демократической партией США в штате Южная Каролина.
Об этом сообщает ТАСС.
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Ее соперник по предвыборной гонке среди демократов - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - поздравил ее с успехом, признав, таким образом, свое поражение.
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