Клинтон победила на первичных выборах в Южной Каролине

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон одержала победу на первичных выборах, проводившихся в субботу Демократической партией США в штате Южная Каролина.

Об этом сообщает ТАСС.

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Ее соперник по предвыборной гонке среди демократов - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - поздравил ее с успехом, признав, таким образом, свое поражение.