В Пакистане взорвали автобус с чиновниками, погибли 15 человек (фото)

Как сообщили представители полиции, взрыв прогремел, когда к остановке подъехал автобус, забирающий госслужащих, сообщает Русская служба ВВС

По предварительным данным, взрывчатка была заложена в самом автобусе.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в столице Турции Анкаре,по предварительным данным, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с автобусной остановкой. По словам представителя турецких силовых структур, на данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственности за атаку.