В Пакистане взорвали автобус с чиновниками, погибли 15 человек (фото)
09:09, 16 марта 2016Мир
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В пакистанском городе Пешавар произошел взрыв на автобусной остановке, в результате которого погибли не менее 15 человек, около 30 человек ранены.
Как сообщили представители полиции, взрыв прогремел, когда к остановке подъехал автобус, забирающий госслужащих, сообщает Русская служба ВВС.
По предварительным данным, взрывчатка была заложена в самом автобусе.
Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.
Как сообщал УНИАН, 13 марта в столице Турции Анкаре,по предварительным данным, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с автобусной остановкой. По словам представителя турецких силовых структур, на данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственности за атаку.
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