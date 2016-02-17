Взрыв в Анкаре: число жертв возросло до 18, власти запретили распространять неофициальную информацию

Турецкие власти сообщили о возрастающем числе погибших от вечернего взрыва в Анкаре, передает Associated Press.

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Согласно последним данным, погибли не менее 18 человек, 45 были ранены.

Кроме того, как сообщила Hurriet Daily News премьер Турции Ахмет Давутоглу из-за теракта отменил свой визит в Брюссель, запланированный на 17 февраля.

Совет по телевидению и радиовещанию Турции запретил распространять неофициальную информацию о взрыве. Теперь СМИ могут сообщать только официальную информацию от должностных лиц. Отметим, что такая практика в Турции после терактов уже применялась.

Как сообщалось, взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.

Несколько машин загорелось. Взрыв вызвал сильный пожар, темный дым от которого был виден с разных частей города. Полиция пока не назвала причин взрыва.

Городская власть заявляет, что взрывчатка была заложена в автомобиле.