МИД РФ прокомментировал принятие пяти принципов взаимоотношений ЕС с Россией

Об этом говорится в распространенном пресс-службой ведомства комментарии.

В частности, МИД России не увидел ничего нового в пяти основополагающих принципах. Однако, МИД РФ в очередной раз попытался дистанционировать Москву от выполнением Минских соглашений в то время, как назвал "упорным стремлением ЕС" увязать любые подвижки в отношениях с Россией.

"Все более очевидной становится абсурдность подобного упорства в условиях неспособности Киева выполнять достигнутые договоренности: украинская сторона всячески от этого уходит, ссылаясь на недостаточные условия безопасности, которые сама же и создает. Т.е. в Брюсселе, по сути, делают судьбу российско-есовских отношений заложником украинских властей" - заявляют в РФ.

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Также в МИД РФ предполагают, что вопрос оккупированного Россией Крыма уже окончательно закрыт.

"То, что для Запада - "нелегальная аннексия", для россиян - реализация "демократических принципов" в соответствии с проведенным референдумом и восстановление исторической справедливости", - уверяют российские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН ранее, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркивает, что от полной имплементации Минских соглашений зависят любые существенные изменения в отношениях Евросоюза с Российской Федерацией.