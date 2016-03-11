Албанские полицейские усилили присутствие на границе Грецией

Албанские полицейские усилили свое присутствие на границе Грецией на фоне опасений, что сирийские беженцы могут использовать страну в качестве нового транзитного пункта после того как маршрут через Македонию и Сербию был заблокирован.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Ekathimerini.

Так, граница с Грецией находится под наблюдением в режиме нон-стоп, в то время как полиция проводит регулярные проверки улиц и районов, расположенных вблизи Греции.

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Глава МВД Италии Ангелиано Альфано следующей неделе прибудет в Тирану для обсуждения технических деталей совместного мониторинга греко-албанской границы.

Тирана утверждает, что готова взять долю ответственности за решение миграционного кризиса в рамках общего европейского плана, добавляя, что ее возможности в предоставлении убежища беженцам и транзите их до северных стран Европы ограничены.

Как известно, ранее Хорватия объявила о закрытии так называемого "Балканского маршрута" беженцев, после того, как границы для беженцев закрыли Словения и Сербия.

С 9 марта Словения будет пускать в страну только тех беженцев, которые стремятся въехать по гуманитарным причинам, а также тех, кто хочет подать заявление о предоставлении убежища в Словении.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на мини-саммите по миграции ЕС-Турция, который состоялся в понедельник, 7 марта, достигли значительного прогресса в переговорах с Турцией относительно предстоящей сделки для уменьшения наплыва мигрантов.