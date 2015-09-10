Сирийские беженцы попросили власти Уругвая отправить их обратно

Недовольные мигранты собрались на акцию протеста в уругвайской столице, передает Lenta.ru со ссылкой на CNN. "Программа помощи с проживанием длится только два года. Я боюсь, когда они пройдут, мы станем бездомными, - рассказал телеканалу один из беженцев, прибывший в страну в 2014 году с женой и четырьмя детьми. - Раньше нам говорили, что помощь будет бессрочной".

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Переселенцы недовольны не только ограниченностью помощи властей, но и высоким уровнем цен южноамериканской страны. Местные власти приняли представителя протестующих. Глава уругвайского комитета по правам человека Хавьер Миранда отметил, что его страна сделала все возможное для помощи беженцам. Он отметил, что вынужденные переселенцы могут покинуть страну, если захотят.

Тем не менее, выезд из Уругвая для них затруднен - у многих нет сирийских паспортов, а местные документы не признаются властями ряда государств. Сообщается, что одна из семей захотела выехать в Сербию, однако была задержана в аэропорту Стамбула и выдворена обратно в Уругвай.

Всего в эту южноамериканскую страну прибыли 42 человека из пяти сирийских семей. Правительство обеспечило их жильем и социальной поддержкой.

На сегодняшний день более 2 млн сирийских беженцев находятся в Египте, Ираке, Иордании и Ливане, еще 1,9 млн человек - в Турции. Более 348 тыс. сирийцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в европейских странах, сообщается насайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Между тем, богатые страны ближневосточного региона - Саудовская Аравия и ОАЭ - часто подвергаются критике за нежелание развернуть широкую кампанию по допуску беженцев на свою территорию.