Производитель пива Budweiser подал в суд на Stella Artois

Крупнейшая пивоваренная компания США Anheuser-Busch, производящая пиво Budweiser, подала в суд на бельгийско-бразильскую InBev, владеющую пивными брендами Stella Artois, Brahma и Beck`s, сообщает BBC News. Таким образом Anheuser-Busch намерена защититься от поглощения InBev, а также противостоять попыткам InBev сместить действующих членов совета директоров американской фирмы, добавляет агентство Bloomberg.

Напомним, 27 июня 2008 года Anheuser-Busch отклонила предложение InBev о поглощении, сделанное 12 июня. Первоначально предложенная сумма составляла 46,3 миллиарда долларов, однако InBev была готова повысить его до 53,5 миллиарда долларов.

Кроме того, 7 июля InBev объявила о намерении обратиться к акционерам Anheuser-Busch с просьбой о смене состава совета директоров фирмы. Бельгийская сторона также составила список бывших директоров различных компаний, которые могут войти в новое руководство Anheuser-Busch, включив туда, в том числе, экс-руководителей медицинских корпораций Glaxo и Pfizer, аэрокосмической Lockheed, машиностроительной ArvinMeritor и нескольких других.

В случае, если слияние пивоваренных компаний все же состоится, оно станет вторым по величине после сделки между Scottish & Newcastle, Carlsberg и Heineken, о которой стало известно в январе текущего года. Сумма сделки между Scottish & Newcastle, Carlsberg и Heineken составила 7,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 15,4 миллиарда долларов).

Лента.ру