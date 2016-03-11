В Госдепе рассказали о российских "троллях": За нами следят, это хорошо

Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель помощника государственного секретаря США в Бюро по связям с общественностью Мойра Уэйлан.

«Мы рады, что российское ТВ стало одним из самых главных потребителей нашей информации, другой вопрос, что эта информация используется не по назначению. Но это тоже часть нашего присутствия в медийном пространстве», - отметила чиновница.

По ее словам, российские "тролли" обожают инстаграм Госдепа и другие онлайн-платформы американского дипломатического ведомства.

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"Тролли" - это большой вызов на таких площадках, как Facebook. Конечно, мы бы хотели видеть там настоящий диалог, но вместо него полоса комментариев подчас превращается в набор фраз, по которым очень легко можно определить "тролля", - добавила Уэйлан.

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Вместе с тем, даже присутствие троллей Госдеп считает положительным знаком, «За нами следят, это хорошо. Но мы хотели бы заглушить этот шум и привлекать настоящих людей для разговора. У нас есть политика, запрещающая удалять негативные комментарии - это часть демократии, это часть того, кто мы есть», - подытожила Уэйлан.