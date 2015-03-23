Кремлевским "троллям" платят 45 тысяч рублей в месяц - СМИ

По словам "тролля", попасть на работу можно только после специального «литературного отсева». Соискателя просят написать несколько текстов – сперва на нейтральные темы вроде «Вегетарианство: за и против», пишет Дождь.

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"Также на экзамене просят в двух словах ответить на вопросы: кто такая Псаки? чего добивается Россия в Донецке?", - рассказал Буркхард.

По его словам, средняя зарплата на фабрике троллей — 45 тысяч рублей. Столько платят за выполнение нормы в 135 комментариев. Рабочий день длится 12 часов, затем дневную смену сменяет ночная. Сотрудники работают по графику два через два дня.

"Кроме отдела комментариев, где работает постоянно двадцать человек, есть отделы картинок, Живого Журнала, видео и так далее. Есть также отделы на украинском и английском языках; там зарплата от 65 тысяч и выше. Всего сорок кабинетов, в каждом примерно по 20 человек. Отделы между собой не дружат, дружба не поощряется", - рассказал комментатор.

Также он рассказал, что комментарий должен быть не менее 200 символов. Все, что пишут тролли, проходит постоянный идеологический контроль. За ошибки и провинности начальство вызывает «на ковер», может уволить.