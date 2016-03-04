Правительство Хорватии предлагает привлечь армию к пограничному контролю

"Это не означает, что мы будем использовать армию завтра, но мы хотим иметь эту опцию", – сказал премьер-министр сказал Тихомир Орескович на заседании правительства, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Законодательные изменения должен одобрить парламент.

Хорватия находится на Балканском маршруте, который мигранты с Ближнего Востока используют, чтобы попасть в благополучные западноевропейские страны, прежде всего в Германию.

С сентября 2015 года через Хорватию прошли около 700 тыс. мигрантов.