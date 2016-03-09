Российский блогер пожаловался в Европейский суд из-за приговора за репост "Правого сектора" в соцсети

Челябинский блогер и активист Константин Жаринов в 2015 году был осужден за то, что разместил на своей странице в соцсети пост запрещенного в РФ "Правого сектора", сообщает "Коммерсант".

"Организация была запрещена в России спустя полгода после перепоста, но это не помешало правоохранительным органам обвинить господина Жаринова в призывах к экстремистской деятельности", - пишет издание.

Дело Константина Жаринова стало одним из первых случаев привлечения к уголовной ответственности за перепост в социальных сетях.

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По данным следствия, 1 марта господин Жаринов разместил на своей странице пост "Правого сектора", авторы которого призывали россиян к восстанию против местных властей.

Уже 4 марта ему было вынесено прокурорское предупреждение, после чего владелец страницы пост удалил. Как отметила адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы господина Жаринова в ЕСПЧ, Верховный суд запретил в РФ "Правый сектор" лишь 17 ноября 2014 года, что, однако, не помешало правоохранительным органам еще в апреле того же года привлечь ее доверителя к уголовной ответственности по ст. 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Как говорится в жалобе господина Жаринова в Страсбург, свое уголовное преследование он считает политически мотивированным. В деле имеются несколько рапортов от сотрудников управления центра противодействия экстремизму по Челябинской области.

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"Это какие-то совершенно посторонние люди, которые по якобы случайному совпадению зашли на его страницу до удаления поста, сообщили полиции, что оскорблены увиденным, и потребовали возбудить против Жаринова дело",- сказала она.

В итоге 28 сентября 2015 года Константин Жаринов был приговорен к двум годам лишения свободы условно, но тут же был амнистирован. При этом прокурор в ходе процесса требовал для активиста реального лишения свободы сроком на три года. Как отмечается в жалобе, несмотря на амнистию, сам факт уголовного преследования господин Жаринов считает чрезмерным, поскольку сразу же подчинился прокурорам, потребовавшим удалить текст со страницы "ВКонтакте".