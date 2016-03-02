В России блогера хотят посадить на три года за фразу "Бога нет"

В октябре 2014 года Краснов, ведя спор в одной из групп соцсети "Вконтакте", написал фразу "Бога нет" и назвал Библию "сборником еврейских сказок".

О начале разбирательства написал в "Фейсбуке" правозащитник Павел Чиков, пишет Русская служба ВВС.

"Сейчас начались слушания уголовного дела мировым судьей Промышленного района Ставрополя. Блогера Виктора Краснова в Ставрополе судят по новой редакции ст. 148 УК РФ (Оскорбление чувств верующих), принятой после дела Pussy Riot", - написал он.

Читайте такжеСМИ: согласно соцопросу, половина россиян поддерживает введение цензуры в интернете

Как сообщается, атеистические высказывания Краснова оскорбили двоих его собеседников, которые написали на блогера заявления в полицию. К концу года следственный отдел по Промышленному району Ставрополя передал в прокуратуру обвинение по статье об оскорблении чувств верующих. Краснову грозит до трёх лет заключения в колонии.

Закон об оскорблении чувств верующих был принят Госдумой летом 2013 года. Документ был внесен в Госдуму в 2012 году, вскоре после того как суд первой инстанции приговорил к заключению трех участниц группы Pussy Riot, устроивших акцию "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя в Москве.