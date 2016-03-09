Вице-премьер Чехии намерен обратится к Путину в связи с делом Савченко
Вице-премьер Чехии, председатель Христианско-демократической партии Павел Белобрадек заявил, что напишет письмо российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией вокруг дела украинской летчицы Надежды Савченко, похищенной и незаконно удерживаемой в РФ.
Об этом сообщает Радио Прага.
Белобрадек намерен передать письмо через Посольство РФ в Праге и выразить в связи с этим протест против нарушения прав человека, сообщает Радио Прага.
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Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.
Уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российская власть разрешила украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.
Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.
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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.
Прокуратура требует судить Савченко до 23 лет лишения свободы в колонии общего режима.