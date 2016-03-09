Давутоглу: Турция будет выполнять соглашение о реадмиссии с Грецией

Это подтвердил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на встрече со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом во вторник, 8 марта, в городе Измире, передает Deutsche Welle.

"Турция будет принимать беженцев обратно", - цитирует слова Давутоглу агентство dpa. "За это ЕС примет такое же количество беженцев из Турции. - Ред.)", - добавил турецкий премьер, комментируя достигнутые последней ночи на саммите ЕС-Турция договоренности. Он также отметил, что для граждан Турции с июня текущего года будет введен безвизовый режим для Шенгенской зоны. Впрочем, единства среди стран ЕС относительно этого решения пока нет.

Соглашение о реадмиссии Греция и Турция заключили еще в 2002 году, однако она не исполнялась. "Дальнейшее выполнение соглашения о реадмиссии Турцией должно стать четким сигналом мигрантам из безопасных третьих стран, что нет ни политической воли, ни возможности, что они попадут в Европу", - подчеркнул греческий премьер Алексис Ципрас.

Читайте такжеБритания направит десантный корабль на поддержку международной операции в Эгейском море

"Это - реальность, которую нам следует откровенно донести до них, чтобы остановить, уменьшить этот неодолимый для наших стран поток", - добавил глава греческого правительства на совместной пресс-конференции с турецким коллегой, цитирует Reuters.

Ципрас отметил также, что страны объединят усилия в борьбе с нелегальными перевозчиками беженцев. Этому будет способствовать, в частности, решение о сотрудничестве береговой охраны двух государств, которое приняли соответствующие министры 8 марта.

Читайте такжеВ ООН критикуют условия соглашения между Евросоюзом и Турцией по вопросам мигрантов

Как сообщал УНИАН, предварительная договоренность, нацеленная на снижение рекордного числа мигрантов в Европе, была достигнута на саммите ЕС-Турция в Брюсселе 7 марта. Европейские лидеры согласились значительно увеличить финансовую поддержку Турции и способствовать введению до конца июня безвизового режима для ее граждан – в обмен на прием Анкарой тех, кого в Европе признают нелегальными мигрантами.