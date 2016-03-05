В первую неделю действия режима прекращения огня в Сирии погибли 135 человек - правозащитники
В течение первой недели действия режима прекращения огня в охваченной гражданской войной Сирии погибли 135 человек.
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, передает Deutsche Welle.
В то же время на территориях в стране, на которые не распространяется действие соглашения о прекращении огня, погибли 552 человека.
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Напомним, что 27 февраля в Сирии вступил в силу режим прекращения огня. 29 февраля ООН заявила, что стороны в основном соблюдают соглашение о прекращении огня.
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Действие соглашения о прекращении огня в Сирии не распространяется на "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра" как признаны Советом безопасности ООН террористическими группировками.
Как сообщал УНИАН, в вооруженном конфликте в Сирии почти за пять лет боевых действий погибли более 250 тыс. человек, 13,5 млн сирийцев покинули свои дома.