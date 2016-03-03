Amnesty International: Авиация РФ систематически разрушает больницы в районе Алеппо
11:45, 03 марта 2016Мир
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Правозащитная организация Amnesty International сообщает, что российская и сирийская правительственная авиация систематически разрушают сирийские больницы в ходе военных операций в районе города Алеппо.
REUTERS
В сообщении Amnesty отмечается, что у организации имеются доказательства того, что за последние 12 недель было произведено как минимум шесть атак на больницы и медицинские центры в этом регионе, передает Русская служба ВВС.
Как сообщал УНИАН, в середине февраля в Сирии российские самолеты нанесли удар по больнице "Врачей без границ".
Вчера в Конгрессе США выступили за создание трибунала по военным преступлениям Асада, Кремля и Ирана в Сирии.
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