Amnesty International: Авиация РФ систематически разрушает больницы в районе Алеппо

В сообщении Amnesty отмечается, что у организации имеются доказательства того, что за последние 12 недель было произведено как минимум шесть атак на больницы и медицинские центры в этом регионе, передает Русская служба ВВС.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля в Сирии российские самолеты нанесли удар по больнице "Врачей без границ".

Вчера в Конгрессе США выступили за создание трибунала по военным преступлениям Асада, Кремля и Ирана в Сирии.